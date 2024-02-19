"Бавовна" в Макіївці: палає нафтобаза
Київ • УНН
В окупованій Макіївці Донецької області загорілася нафтобаза після вибухів, про жертви не повідомляється.
В окупованій Макіївці Донецької області після повідомлень про вибухи палає нафтобаза. Про це УНН повідомляє із посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенко.
Макіївка особливо прекрасна після збиття "чогось" власними нафтобазами. Хорошо
Доповнення
Місцеві пабліки пишуть, що унаслідок обстрілу Макіївки знеструмлено кілька підстанцій. Без електроенергії перебувають 15 котелень і жителі селищ Крупської, Горького, Карла Маркса і Первомайський.
За попередніми даними, без постраждалих.
Раніше УНН повідомляв, що в окупованій Макіївці Донецької області сьогодні вранці було гучно, над місто видніється горний дим.
У росії повідомляють про серію вибухів: "гучно" було у ростові, таганрозі та брянську 19.02.24, 10:54 • 28199 переглядiв