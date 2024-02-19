В окупованій Макіївці на Донеччині "бавовна": що відомо
Київ • УНН
Густий стовп чорного диму піднявся над окупованим містом Макіївка Донецької області після того, як в районі пролунали гучні вибухи і звуки роботи протиповітряної оборони.
В окупованій Макіївці Донецької області сьогодні вранці було гучно, над місто видніється горний дим, пишуть у місцевих пабліках, передає УНН.
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О 10 ранку у місцевих пабликах повідомляли про роботу ворожої ППО в Донецьку та Макіївці.
Містяни писали про звуки вибухів.
Наразі над містом підіймається густий стовп чорного диму.
У Маріупольському районі впав палаючий літак, у місті чутно вибухи - Андрющенко 19.02.24, 09:29 • 124579 переглядiв