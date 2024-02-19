В окупованій Макіївці на Донеччині "бавовна": що відомо

В окупованій Макіївці Донецької області сьогодні вранці було гучно, над місто видніється горний дим, пишуть у місцевих пабліках, передає УНН.

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О 10 ранку у місцевих пабликах повідомляли про роботу ворожої ППО в Донецьку та Макіївці.

Містяни писали про звуки вибухів.

Наразі над містом підіймається густий стовп чорного диму.

У Маріупольському районі впав палаючий літак, у місті чутно вибухи - Андрющенко