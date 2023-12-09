В оккупированной Макеевке в Донецкой области "хлопок": что известно
Киев • УНН
По сообщениям, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошел взрыв и последующий крупный пожар, причем местные каналы предполагают, что попали во вражеский топливный склад.
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области сегодня прогремел взрыв. После этого начался пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Сегодня после 14 часов местные Telegram-каналы сообщали о работе вражеской ПВО на временно оккупированной Донетчине. После этого появилась информация о прилете в Макеевке.
"Пожар в Макеевке после прилета - эпических масштабов. Похоже, уничтожен очередной склад ГСМ оккупационной армии", - написал журналист Денис Казанский в Telegram.
Дополнение
Жители новороссийска сообщают о звуках взрывов и стрельбы. Местные власти заявляют, что это учения, сообщили росСМИ.
В оккупированной Макеевке в Донецкой области "хлопок": что известно
По сообщениям, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошел взрыв и последующий крупный пожар, причем местные каналы предполагают, что попали во вражеский топливный склад.
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