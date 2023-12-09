В оккупированной Макеевке в Донецкой области "хлопок": что известно

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области сегодня прогремел взрыв. После этого начался пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Сегодня после 14 часов местные Telegram-каналы сообщали о работе вражеской ПВО на временно оккупированной Донетчине. После этого появилась информация о прилете в Макеевке.

"Пожар в Макеевке после прилета - эпических масштабов. Похоже, уничтожен очередной склад ГСМ оккупационной армии", - написал журналист Денис Казанский в Telegram.

Дополнение

Жители новороссийска сообщают о звуках взрывов и стрельбы. Местные власти заявляют, что это учения, сообщили росСМИ.