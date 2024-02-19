У росії повідомляють про серію вибухів: "гучно" було у ростові, таганрозі та брянську
Київ • УНН
Повідомлялося про вибухи в російських містах ростов, таганрог і брянськ, а губернатор брянської області заявив, що там було збито два безпілотники.
Сьогодні у ростові, таганрозі та брянську рф повідомили про звуки вибухів. губернатор брянської області олександр богомаз заявив про збиття над брянськом двох безпілотників. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує УНН.
Деталі
19 лютого, близько 11:07 над таганрогом була "бавовна". Вибух було чути в центральному районі та на узбережжі.
Приблизно в цей самий час жителі ростова почули звуки двох потужних вибухів. Вибухи нагадували роботу ППО або перехід літака на надзвук.
Як зазначається, вибухи чули у майже всіх районах ростова .
В уряді ростовської області повідомили, що, за даними диспетчерських служб, екстреного реагування, подій не було. Також, за даними військових, ППО не працювало.
Крім того, губернатор брянської області олександр богомаз повідомив що над брянськом нібито було збито два безпілотники. Постраждалих і руйнувань буцімто немає.
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