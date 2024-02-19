В россии сообщают о серии взрывов: "громко" было в ростове, таганроге и брянске
Киев • УНН
Сообщалось о взрывах в российских городах ростов, таганрог и брянск, а губернатор брянской области заявил, что там были сбиты два беспилотника.
Сегодня в ростове, таганроге и брянске рф сообщили о звуках взрывов. губернатор брянской области александр богомаз заявил о сбитии над брянском двух беспилотников. Об этом пишут российские СМИ, информирует УНН.
Детали
19 февраля, около 11:07 над таганрогом был "хлопок". Взрыв был слышен в центральном районе и на побережье.
Примерно в это же время жители ростова услышали звуки двух мощных взрывов. Взрывы напоминали работу ПВО или переход самолета на сверхзвук.
Как отмечается, взрывы слышали почти во всех районах ростова.
В правительстве ростовской области сообщили, что, по данным диспетчерских служб, экстренного реагирования, происшествий не было. Также, по данным военных, ПВО не работало.
Кроме того, губернатор брянской области александр богомаз сообщил что над брянском якобы было сбито два беспилотника. Пострадавших и разрушений якобы нет.
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В россии сообщают о серии взрывов: "громко" было в ростове, таганроге и брянске
Сообщалось о взрывах в российских городах ростов, таганрог и брянск, а губернатор брянской области заявил, что там были сбиты два беспилотника.
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