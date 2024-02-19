"Хлопок" в Макеевке: пылает нефтебаза

В оккупированной Макеевке Донецкой области после сообщений о взрывах пылает нефтебаза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Макеевка особенно прекрасна после сбивания "чего-то" собственными нефтебазами. Хорошо - написал Андрющенко в соцсетях.

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Местные паблики пишут, что в результате обстрела Макеевки обесточены несколько подстанций. Без электроэнергии находятся 15 котельных и жители поселков Крупской, Горького, Карла Маркса и Первомайский.

По предварительным данным, без пострадавших.

Ранее УНН сообщал, что в оккупированной Макеевке Донецкой области сегодня утром было шумно, над город виднеется горный дым.

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