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В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтобаза - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25609 перегляди

В окупованому Шахтарську Донецької області загорілася нафтобаза, повідомляють місцеві ЗМІ.

В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтобаза - ЗМІ

У тимчасово окупованому Шахтарську Горлівського району Донецької області сьогодні, 23 лютого, спалахнула пожежа, горить нафтобаза, повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.  

За словами місцевих жителів, в окупованому Шахтарську горить нафтобаза. 

Місцеві Telegram - канали публікують відео пожежі в районі між Шахтарськом і Торезом.  На ньому видно великі клуби диму. 

Доповнення 

Також нещодавно палала нафтобаза в окупованій Макіївці Донецької області. 

Тетяна Краєвська

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