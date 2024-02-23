В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтобаза - ЗМІ
Київ • УНН
В окупованому Шахтарську Донецької області загорілася нафтобаза, повідомляють місцеві ЗМІ.
У тимчасово окупованому Шахтарську Горлівського району Донецької області сьогодні, 23 лютого, спалахнула пожежа, горить нафтобаза, повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.
За словами місцевих жителів, в окупованому Шахтарську горить нафтобаза.
Місцеві Telegram - канали публікують відео пожежі в районі між Шахтарськом і Торезом. На ньому видно великі клуби диму.
Доповнення
Також нещодавно палала нафтобаза в окупованій Макіївці Донецької області.