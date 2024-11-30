В захваченной Горловке оккупанты массово "национализируют" недвижимость по отработанной схеме

Во временно оккупированной Горловке захватчики и их приспешники продолжают систематически присваивать недвижимость. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В частности, на проспекте Победы несколько зданий получили статус "бесхозного имущества". Этот статус предоставили не оккупационные силы, а местные коллаборанты, которые давно стремились завладеть этими объектами.

Схема захвата имущества отработана: сначала недвижимость признают "бесхозной", после чего проводят так называемую"национализацию". Следующий шаг-передача объектов в руки оккупационной администрации или приближенных к ней лиц. Таким образом агрессор пытается создать иллюзию "законности" своих действий.

Юристы напоминают, что все правовые акты, изданные оккупантами, являются юридически ничтожными. Владельцы имущества на 24 февраля 2022 года остаются его законными хозяевами, независимо от того, какие решения принимают оккупационные администрации.

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