Как россияне захватывают украинское имущество на ВОТ - Федоров

Российские захватчики декларируют захваченную недвижимость украинцев на оккупированных территориях по российскому законодательству. С начала апреля россияне "признали" бездомными 60 квартир и домов в захваченном ими Мелитополе. Об этом пишет председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

На ВОТ продолжается масштабный грабеж имущества украинцев За первые дни апреля оккупанты признали бесхозными 60 квартир и домов во временно оккупированном Мелитополе. - сообщил Федоров.

Детали

Федоров отметил, что чтобы доказать право на свое же имущество, мелитопольцам нужно приехать в оккупированный город с правоустанавливающими документами и иметь при себе еще и паспорт рф. Однако, при этом россия делает все возможное, чтобы как можно больше людей на ВОТ не пустили.

Отмечается. что доверенности на операции с недвижимостью россияне не принимают. Признают лишь те, что оформлены между гражданами рф и на территории рф.