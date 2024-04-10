Как россияне захватывают украинское имущество на ВОТ - Федоров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ivan-fedorov-politykИван Федоров
melitopolМелитополь
Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  100090 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  100144 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  103360 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  102038 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  80231 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114591 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114898 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114250 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108053 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113451 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Российские оккупанты захватывают украинское имущество на оккупированных территориях и объявляют его бесхозным согласно российскому законодательству: с начала апреля в Мелитополе уже захвачено 60 квартир и домов.

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Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о мобилизации уже шесть часов, а в сессионном зале осталось лишь 35-38 депутатов, что делает результативное голосование сегодня маловероятным.

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Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Окрестности Тоненького превратились в кладбище российской военной техники, где накопилось более 70 единиц поврежденной вражеской техники.

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Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

По словам городского головы Игоря Терехова, на восстановление Харькова из-за российской агрессии понадобится около 10 миллиардов долларов, поскольку восстановительные и реконструкционные работы продолжаются, несмотря на постоянные обстрелы.

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Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией

Эми Поуп, Генеральный директор Международной организации по миграции, посетила Украину и подписала соглашения о сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством иностранных дел по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, поддержке экономического восстановления, а также усилению миграционного и пограничного менеджмента.

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Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией