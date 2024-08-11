В оккупированной Горловке прогремел взрыв: вероятно, есть прилет по базе оккупантов
Киев • УНН
В оккупированной Горловке Донецкой области произошел взрыв. По предварительным данным советника мэра Мариуполя, это мог быть удар по базе российских оккупантов. Официальных комментариев пока нет.
В оккупированной Донецкой области прогремел взрыв. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, предварительно есть прилет в Горловке, передает УНН.
"Горловка (оккупированная). Предварительно - прилет по базированию оккупантов", - написал Андрющенко.
Пока ни оккупанты, ни представители ВСУ информацию о взрывах в оккупированной Горловке не комментировали.
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