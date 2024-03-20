Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получили еще два предателя, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.



Оба боевика обстреливали из автоматического оружия боевые позиции подразделений ВСУ в районе Авдеевки. Украинские защитники захватили злоумышленников в плен во время вражеских штурмов города в июне и в конце 2023 года. По материалам украинской спецслужбы суд признал их виновными и назначил обоим 15 лет тюрьмы, - говорится в сообщении.

Детали

Как установило следствие, одним из осужденных является житель временно захваченного Донецка. В первый день полномасштабного вторжения рф он добровольно "мобилизовался" в оккупационные группировки Южного военного округа россии. там его назначили на должность стрелка в составе 115-го стрелкового полка страны-агрессора и отправили к месту дислокации захватчиков вблизи Горловки. Оттуда подразделение предателя должно было продвигаться в направлении Авдеевки для штурма украинского города.

Другим осужденным является 33-летний житель временно оккупированного города Снежное Донецкой области. Весной 2023 года он присоединился к 267-му стрелковому батальону российских войск. После непродолжительного курса обучения на полигоне вражеского соратника назначили пулеметчиком и направили на передовую восточного фронта.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Действия вражеского стрелка квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований).

Напомним

Двум российским солдатам, которые воевали против украинских войск в Запорожской области в декабре 2023 года, были предъявлены обвинения в государственной измене и коллаборационизме после того, как они попали в плен.