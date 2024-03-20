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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы

Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

20 марта 2024, 16:12  •  6804 просмотра

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Двух предателей, которые воевали против украинских войск под Авдеевкой, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получили еще два предателя, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Оба боевика обстреливали из автоматического оружия боевые позиции подразделений ВСУ в районе Авдеевки. Украинские защитники захватили злоумышленников в плен во время вражеских штурмов города в июне и в конце 2023 года. По материалам украинской спецслужбы суд признал их виновными и назначил обоим 15 лет тюрьмы,

- говорится в сообщении.

Детали

Как установило следствие, одним из осужденных является житель временно захваченного Донецка. В первый день полномасштабного вторжения рф он добровольно "мобилизовался" в оккупационные группировки Южного военного округа россии. там его назначили на должность стрелка в составе 115-го стрелкового полка страны-агрессора и отправили к месту дислокации захватчиков вблизи Горловки. Оттуда подразделение предателя должно было продвигаться в направлении Авдеевки для штурма украинского города.

Другим осужденным является 33-летний житель временно оккупированного города Снежное Донецкой области. Весной 2023 года он присоединился к 267-му стрелковому батальону российских войск. После непродолжительного курса обучения на полигоне вражеского соратника назначили пулеметчиком и направили на передовую восточного фронта.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Действия вражеского стрелка квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 7 ст. 111-1 (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований).

Напомним

Двум российским солдатам, которые воевали против украинских войск в Запорожской области в декабре 2023 года, были предъявлены обвинения в государственной измене и коллаборационизме после того, как они попали в плен.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
avdiivkaАвдеевка
gorlovkaГорловка
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
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