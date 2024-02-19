Намагалися прорвати позиції ЗСУ під Роботиним: ще двом бойовикам повідомили про підозру, їм загрожує довічне
Київ • УНН
Двом російським солдатам, які воювали проти українських військ у Запорізькій області в грудні 2023 року, були пред'явлені звинувачення в державній зраді та колабораціонізмі після того, як вони потрапили в полон.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які воювали проти Сил оборони на південному фронті, їм повідомили про підозру, передає УНН.
Деталі
За даними СБУ, у грудні 2023 року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв у районі Роботиного на Запоріжжі.
Обидва затриманих – мешканці Криму, які восени 2022 року добровільно вступили до 1152-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил росії.
Перебуваючи у лавах окупаційного угруповання, одного із фігурантів призначили стрільцем, іншого – заступником командира взводу.
Після проходження навчання на полігоні в росії у жовтні-листопаді 2022 року бойовиків перекинули до тимчасово окупованого Бердянська.
Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах.
Згодом обох зрадників відправили у район Роботиного для штурму позицій ЗСУ.
Однак цього рашистам не вдалося – під час одного із штурмів обидва бойовики були захоплені у полон воїнами Сил оборони.
Додамо
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Щодо одного з них досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду
Ворожим поплічникам загрожує довічне ув’язнення.