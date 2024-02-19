Пытались прорвать позиции ВСУ под Роботиным: еще двум боевикам сообщили о подозрении, им грозит пожизненное
Двум российским солдатам, которые воевали против украинских войск в Запорожской области в декабре 2023 года, были предъявлены обвинения в государственной измене и коллаборационизме после того, как они попали в плен.
Последние несколько дней активность вражеских ДРГ на границе не фиксировалась - спикер ГПСУ
За последние дни пограничники не зафиксировали ни одной вражеской диверсионно-разведывательной группы, но угроза остается.
ВСУ представили новоназначенного командующего Объединенных Сил Содоля
Новым Командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль, который до этого занимал должность командующего морской пехоты ВМС ВС Украины.
Япония запускает новую программу на 1,25 млрд евро для Украины: что она предусматривает
Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине.
Дела Майдана: в Офисе Генпрокурора рассказали о результатах работы
Генеральная прокуратура сообщила, что досудебное расследование установило непосредственное влияние российских спецслужб на органы власти Украины с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной вражды во время протестов на Майдане.
"Не можем ждать момента Перл-Харбора"- глава МИД Литвы предупредил о возможном внезапном нападении рф на НАТО
Министр иностранных дел Литвы предупредил, что страны НАТО не могут ждать неожиданного нападения со стороны россии вроде Перл-Харбора и должны быть готовыми к тому, что россия может испытать оборону НАТО.
Суд передал акции Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" в доход рф - росСМИ
росСМИ сообщили об обращении в доход рф акций АО "Липецкая кондитерская фабрика Рошен", принадлежавшего пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после его скандального заявления
Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после того, как он сравнил войну Израиля против Хамаса с Холокостом.
Транзит украинской агропродукции через Польшу в январе составил лишь 5% от общего объема - Кубраков
Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу в январе 2024 года был примерно на две трети меньше, чем за месяц в 2022 году, и составил 0,37 млн тонн, что составляет лишь около 5% от общего объема экспорта того месяца, по словам вице-премьер-министра Украины.
у рф нет в Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение с севера - Демченко
Пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, поскольку Россия пока не имеет достаточных сил в Беларуси, чтобы начать второе наступление с северной границы.