Пытались прорвать позиции ВСУ под Роботиным: еще двум боевикам сообщили о подозрении, им грозит пожизненное

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух предателей, которые воевали против Сил обороны на южном фронте, им сообщили о подозрении, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, в декабре 2023 года украинские защитники взяли обоих злоумышленников в плен во время ожесточенных боев в районе Роботино в Запорожье.

Оба задержанных - жители Крыма, которые осенью 2022 года добровольно вступили в 1152-й мотострелковый полк 47-й мотострелковой дивизии Южного военного округа вооруженных сил россии.

Находясь в рядах оккупационной группировки, одного из фигурантов назначили стрелком, другого - заместителем командира взвода.

После прохождения обучения на полигоне в россии в октябре-ноябре 2022 года боевиков перебросили во временно оккупированный Бердянск.

Там они обустраивали фортификационные сооружения вокруг города и по периметру захваченного аэропорта. Также дежурили на вражеских блокпостах.

Впоследствии обоих предателей отправили в район Роботино для штурма позиций ВСУ.

Однако этого рашистам не удалось - во время одного из штурмов оба боевика были захвачены в плен воинами Сил обороны.

Добавим

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В отношении одного из них досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд

Вражеским приспешникам грозит пожизненное заключение.