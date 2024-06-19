Партизанское движение "АТЕШ" фиксирует перемещение техники российского УВ "Север" в сторону Горловки Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "АТЕШ".

Детали

Партизаны отследили перемещение 10 Уралов и 19 УАЗ СВР рашистов в районе Енакиево, по трассе М30, в сторону Горловки.

"Каждое их движение нам известно. Поэтому весь транспорт будет уничтожен в ближайшее время, прямо на территории Донецкой области", - говорится в заявлении "АТЕШ".

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