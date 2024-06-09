На ТОТ оккупанты будут готовить офицеров службы РЭБ

РФ планирует при высших учебных заведениях на временно оккупированных территориях Украины открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

детали

Речь идет о гражданских вузах, которые будут готовить офицерский состав для армии оккупанта.

ЦНС отмечает, что местные гауляйтеры пообещали высшему руководству из Кремля организовать эти кафедры в ближайшее время. Обучение будет по сокращенной программе, а выпускникам курса обещают хорошие должности по контракту.

Известно также, что теперь в вузах на оккупированных территориях введут обязательные предметы по управлению беспилотниками.

Более 2,5 тыс. подростков из ВОТ Украины отправлять на военные учения в рф - ЦНС