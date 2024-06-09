На ТОТ окупанти готуватимуть офіцерів служби РЕБ
Київ • УНН
Росія планує відкрити кафедри для підготовки офіцерів радіоелектронної боротьби в цивільних університетах на окупованих українських територіях зі скороченою програмою і обіцянками хороших посад для випускників.
РФ планує при вищих навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.
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Йдеться про цивільні вузи, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта.
ЦНС зазначає, що місцеві гауляйтери пообіцяли вищому керівництву з Кремля організувати ці кафедри найближчим часом. Навчання буде за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють добрі посади за контрактом.
Відомо також, що тепер у вузах на окупованих територіях запровадять обов’язкові предмети з управління безпілотниками.
Понад 2,5 тис. підлітків з ТОТ України відправлять на військові навчання у рф - ЦНС 03.06.24, 16:45 • 20612 переглядiв