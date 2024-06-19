росіяни перемішують військову техніку у бік Горлівки на Донеччині - партизани
Київ • УНН
росіяни перекидають військову техніку підрозділу "Сєвєр" в напрямку Горлівки Донецької області, повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
Партизанський рух "АТЕШ" фіксує переміщення техніки російського УВ "Сєвєр" у бік Горлівки Донецької області. Про це УНН повдіомляє із посиланням на "АТЕШ".
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Партизани відстежили переміщення 10 Уралів і 19 УАЗ СВР рашистів у районі Єнакієвого, трасою М30, у бік Горлівки.
"Кожен їхній рух нам відомий. Тому весь транспорт буде знищено найближчим часом, прямо на території Донецької області", - йдеться у заяві "АТЕШ".
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