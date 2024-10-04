Жестокое обращение с военнопленными: девяти сотрудникам "колонии ДНР" сообщили о подозрении

Девяти "сотрудникам Калининской колонии днр" сообщили о подозрении из-за жестокого обращения с военнопленными, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"... девяти гражданам Украины сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемые занимали псевдодолжности инспекторов и дежурных помощников в так называемой "Калининской исправительной колонии государственной службы исполнения наказания министерства юстиции днр", которая была создана в сентябре 2014 года на базе бывшей Калининской исправительной колонии № 27 Государственной пенитенциарной службы Украины в г. Горловка. С тех пор это было местом содержания для незаконно осужденных совершеннолетних лиц так называемыми судебными органами "днр".

С 24 февраля по май 2022 года во время вооруженного противостояния в Мариуполе между военными подразделениями Украины и вс рф и подконтрольными им незаконными вооруженными формированиями "днр/лнр", ряд украинских военнослужащих попали в плен к врагу.

После попадания в плен военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в обороне города Мариуполь, их доставляли в том числе в "Калининскую исправительную колонию государственной службы исполнения наказания министерства юстиции днр".

Подозреваемые применяли к военнопленным физическое и психологическое насилие, начиная с момента их прибытия в учреждение. Сотрудники так называемой колонии жестоко обращались с пленными военнослужащими ВСУ, совершали в отношении них действия, оскорбляющие личную честь и достоинство личности.