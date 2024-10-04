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Жорстоке поводження з військовополоненими: дев'ятьом співробітникам "колонії ДНР" повідомили про підозру

Жорстоке поводження з військовополоненими: дев'ятьом співробітникам "колонії ДНР" повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 18584 перегляди

Дев'ятьом громадянам України повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими в "Калінінській колонії днр". Підозрювані застосовували фізичне та психологічне насильство до полонених українських військових.

Дев’ятьом "співробітникам Калінінської колонії днр" повідомили про підозру через жорстоке поводження з військовополоненими, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"... дев’яти громадянам України повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, підозрювані обіймали псевдопосади інспекторів та чергових помічників у так званій "Калінінській виправній колонії державної служби виконання покарання міністерства юстиції днр", яка була створена у вересні 2014 року на базі колишньої Калінінської виправної колонії № 27 Державної пенітенціарної служби України в м. Горлівка. З того часу це було місцем утримання для незаконно засуджених повнолітніх осіб так званими судовими органами "днр".

З 24 лютого по травень 2022 року під час збройного протистояння у Маріуполі між військовими підрозділами України та зс рф і підконтрольними їм незаконними збройними формуваннями "днр/лнр", низка українських військовослужбовців потрапили в полон до ворога.

Після потрапляння у полон військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь у обороні міста Маріуполь, їх доставляли у тому числі до "Калінінської виправної колонії державної служби виконання покарання міністерства юстиції днр".

Підозрювані застосовували до військовополонених фізичне та психологічне насильство, починаючи з моменту їх прибуття в установу. Співробітники так званої колонії жорстоко поводилися з полоненими військовослужбовцями ЗСУ, вчиняли стосовно них дії, які ображають особисту честь і гідність особи.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
horlivkaГорлівка
ukrainaУкраїна
mariupolМаріуполь

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