российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
gorlovkaГорловка
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  144066 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  143427 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  147935 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  162013 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  138591 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  261758 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126890 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138087 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130318 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142921 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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18 марта 2024, 18:47  •  379621 просмотра

российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"

рф ложно утверждает, что в украинском фильме "20 дней в Мариуполе" использованы кадры обстрелов из Горловки в 2014 году. Однако анализ показал, что эти кадры были сняты из разных мест и при разных погодных условиях, что опровергает фейковую новость.

Война •   •  6670 просмотра
российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы.

Война •   •  11477 просмотра
В Хмельницкой области прогремели взрывы

Российские крылатые ракеты направляются в Полтавскую область

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о крылатых ракетах, движущихся из Сумской области в направлении Полтавской.

Война •   •  16928 просмотра
Российские крылатые ракеты направляются в Полтавскую область

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога, жителей призывают немедленно укрыться в убежищах гражданской обороны.

Война •   •  25178 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога: над Украиной запущены крылатые ракеты с российских бомбардировщиков Ту-95МС

Воздушные Силы информируют о ракетных угрозах и запусках крылатых ракет с российских самолетов Ту-95МС.

Война •   •  30722 просмотра
Воздушная тревога: над Украиной запущены крылатые ракеты с российских бомбардировщиков Ту-95МС

Зафиксировано движение ударных беспилотников на запад в Тернопольской области

Воздушные Силы информируют о перемещении ударных беспилотников в направлении западной части Тернопольской области.

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Зафиксировано движение ударных беспилотников на запад в Тернопольской области

Бои на Авдеевском направлении: российские войска пытаются захватить новые позиции - DeepState

На Авдеевском направлении продолжаются бои, в частности в районе Бердичева, где войска рф пытаются занять новые позиции.

Война •   •  33102 просмотра
Бои на Авдеевском направлении: российские войска пытаются захватить новые позиции - DeepState

Воздушные Силы информируют о перемещении ударных беспилотников по регионам

Военно-воздушные Силы сообщают о перемещении ударных беспилотников в разных регионах Украины.

Война •   •  32478 просмотра
Воздушные Силы информируют о перемещении ударных беспилотников по регионам

В Хмельницкой области ликвидируют повреждения от российских обстрелов

В Хмельницкой области продолжаются работы по устранению повреждений, вызванных вражескими обстрелами: комиссии обследуют поврежденные здания, а жители подают заявки на компенсацию через программу "еВідновлення".

Общество •   •  31080 просмотра
В Хмельницкой области ликвидируют повреждения от российских обстрелов

Байден подписал законопроект о бюджете на 1,2 триллиона долларов

Президент США Джо Байден подписал законопроект на сумму 1,2 триллиона долларов, призвав Конгресс принять дополнительное двухпартийное законодательство по национальной безопасности и охране границ.

Экономика •   •  32136 просмотра
Байден подписал законопроект о бюджете на 1,2 триллиона долларов