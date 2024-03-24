российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"

рф распространяет "новость" об использовании кадров обстрела из Горловки со стороны ВСУ в ленте "20 дней в Мариуполе". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Недавно в пропагандистском псевдоСМИ кремля появилась информация о том, что в украинском фильме "20 дней в Мариуполе" использованы кадры из Горловки в 2014 году, где якобы Вооруженные Силы Украины обстреляли город.

Однако оказалось, что это был лишь еще один фейк, навеянный российской пропагандой.

По информации, фейкоделы решили воспользоваться склейкой кадров, добавив фрагмент из фильма "20 дней в Мариуполе" к сюжету 2014 года о Горловке. Однако погодные условия на этих кадрах не совпадают.

Сравнение кадров с изображением домов и деревьев показало, что это совершенно разные места, а обстрел на самом деле не имеет отношения к событиям в Мариуполе.

Напомним

Именно российские войска совершили обстрел жилых кварталов Горловки в 2014 году из минометов и РСЗО "Град".

Добавим

Международное признание документального фильма Мстислава Чернова является еще одним свидетельством того, что правда стоит на стороне Украины. Это также показывает, что российским пропагандистским фейкам отказывается верить мировое сообщество.

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