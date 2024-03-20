российская пропаганда пытается распространить фейк о религиозной войне в Украине.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Прокремлевские медиа распространяют неподтвержденные обвинения в адрес Службы безопасности Украины и Президента Владимира Зеленского, утверждая, что их действия способствуют обострению религиозной напряженности.

Согласно этим манипуляциям, обыски у служителей и адвокатов Украинской православной церкви (УПЦ) и "союза православных журналистов" ("СПЖ") имеют целью разжечь конфликт на религиозной основе.

Однако, реальность оказывается другой. Основателем так называемого "СПЖ", как установлено Министерством юстиции, является долларовый миллионер Вишневецкий, который связан с торговлей на оккупированных территориях. Его действия и деятельность находятся под внимательным контролем правоохранительных органов в связи с подозрением в пособничестве террористам.

Публикации, направленные на обвинения СБУ и Президента Украины, имеют очевидную цель - подорвать доверие граждан к власти и государственным институтам, а также популяризировать действия так называемых "освободителей".

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