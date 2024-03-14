рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  110989 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  111584 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  118204 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  117477 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  107651 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122268 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120890 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118839 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30802 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124737 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Публикации

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12 марта 2024, 09:24  •  180278 просмотра
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8 марта 2024, 15:00  •  317522 просмотра

рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

Россия распространяет фейковые новости от вымышленного автора, который утверждает, что президент Украины Зеленский скрывает через подставных лиц право собственности на яхты стоимостью 75 миллионов долларов.

Война •   •  2580 просмотра
рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам не работал один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго

Из-за российских обстрелов была отключена высоковольтная линия электропередач в Сумской области. Также остановлен по техническим причинам атомный блок на Хмельницкой АЭС. Дефицита электроэнергии не ожидается.

Общество •   •  4547 просмотра
Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам не работал один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго

Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе

Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Севастополе, вражеский склад, где хранятся ракеты и оружие, которые используются для нанесения ударов по мирным городам Украины.

Война •   •  7258 просмотра
Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе

Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

Польские фермеры не возобновили блокирование границы на пункте пропуска "Краковец" 13 марта, как ожидалось, но они могут возобновить такие действия снова, поскольку около 500 грузовиков ожидают проезда через разблокированный пункт пропуска.

Общество •   •  7612 просмотра
Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец" - Демченко

В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

10 российских военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела военного полигона на временно оккупированной территории Луганской области.

Война •   •  7846 просмотра
В россии заявили об ударе по военному полигону на оккупированной Луганщине

Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности

Китай и НАТО провели переговоры, обсудив вопросы глобальной безопасности, в том числе вторжение россии в Украину, морскую безопасность и вопросы, представляющие взаимный интерес.

политика •   •  8199 просмотра
Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности

Удар рф "шахедом" по дому в Сумах: под завалами еще могут быть люди

В Сумах под завалами дома, разрушенного вражеским "шахедом" в ночь на 13 марта, все еще могут находиться люди.

Война •   •  15150 просмотра
Удар рф "шахедом" по дому в Сумах: под завалами еще могут быть люди

Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Польские фермеры блокируют движение грузовиков на пяти пунктах пересечения границы с Украиной, не пропуская ни одного грузовика на территорию Польши, в результате чего на польской стороне образовались очереди из 1050 грузовиков.

Экономика •   •  14669 просмотра
Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Сильное землетрясение произошло в Черногории

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Черногории в 4:06 утра 14 марта, сообщений о пострадавших не поступало, но есть вероятность разрушений вблизи эпицентра.

Новости Мира •   •  12560 просмотра
Сильное землетрясение произошло в Черногории

Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и отнесению предприятий к "рисковым" - Южанина

Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и зачислению предприятий в "рисковые", считает Южанина.

Экономика •   •  12291 просмотра
Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и отнесению предприятий к "рисковым" - Южанина