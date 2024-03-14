рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"

В Центре противодействия дезинформации СНБО развенчали фейк, который распространяет сенегальское издание SENE.NEWS, в котором, согласно первоисточнику "журналиста" Шахзада Насира, сообщается о якобы о сокрытии президентом Зеленским яхт стоимостью 75 млн долларов через доверенных лиц. Составляющей фейка являются вымышленные фото документов, якобы подтверждающих покупку яхт; кроме того, автор первоисточника неидентифицирован по месту работы, а его личный канал генерируется с использованием ИИ.

Об этом передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Дезинформационная компания рф в Африке распространяет фейки о "яхтах президента Зеленского".

Контекст

В ноябре 2023 года сенегальское издание SENE.NEWS опубликовало статью "Президент Украины Зеленский использует доверенных лиц, чтобы скрыть свое владение яхтами стоимостью 75 млн долларов".

Первоисточником для материала стало видео на YouTube-канале так называемого журналиста Шахзада Насира. Выявлено, что данный канал содержит только два видео и оба направлены на дискредитацию Зеленского и сгенерированы с использованием ИИ.

В соцсети Х также зарегистрирована учетная запись Шахзада Насира, где он указан как репортер вебсайта новостей Emirates 24/7.

По информации ЦПИ, автор с таким именем на сайте Emirates 24/7 на самом деле отсутствует. Также отсутствуют и любые предыдущие работы такого "журналиста".

Важно: Составляющей фейка является фото документов, которые якобы подтверждают покупку яхт. Но указанные суда до сих пор продаются, что подтверждает итальянский фактчекинговый ресурс Open online.

ЦПД указывает, что именно пропагандистские каналы рф активно распространяли фейк из африканского издания для дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним,

рф распространяет "новость" о присутствии иностранных наблюдателей на нелегитимных "выборах" во временно оккупированном Крыму, тогда как на самом деле ни одна авторитетнаяа международная организация не направила своих наблюдателей на эти псевдовыборы.

Российский ракетный удар был направлен на инфраструктуру Одесского порта во время официального визита Зеленского с премьер-министром Греции, но не попал в президентский кортеж, как об этом ложно сообщили российские СМИ.

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