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Spravdi спростували фейк про те кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі

Київ • УНН

 • 50279 перегляди

Російський ракетний удар був спрямований на інфраструктуру Одеського порту під час офіційного візиту Зеленського з прем'єр-міністром Греції, але не влучив у президентський кортеж, як про це неправдиво повідомили російські ЗМІ.

Spravdi спростували фейк про те кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі

Інформацію про те що президентський кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі спростували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Деталі

У росЗМІ нещодавно пройшла інформація про те, що в Одесі по кортежу Президента України завдали ракетного удару. Російські медіа посилались на грецьке видання "Прототема". Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

Насправді ворог атакував дійсно припортову інфраструктуру вранці 6 березня. Зеленський у цей час разом з делегацією з Греції був неподалік місця удару. Однак сама атака не повʼязана з їх візитом.  Цю інформацію підтвердила й речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері "Донбас.Реалії".

росія – терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був нанесений ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі.  Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це повʼязано з терором, який ворог достатньо методично проводить.

– зазначила Гуменюк.

Контекст

Під час ракетного удару  по Одесі, 6 березня, у місті з офіційним візитом перебував президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

У момент атаки глава держави був з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

"Спроба терору, яка нікого не залякає": президент Єврокомісії засудила обстріл Одеси під час візиту Зеленського та прем'єра Греції06.03.24, 20:52 • 29760 переглядiв

Президент Євроради Шарль Мішель вважає, що обстріл Одеси час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса демонструє боягузливу тактику рф.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
Європейська комісія
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