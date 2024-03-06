Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе

Информацию о том, что президентский кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

В росСМИ недавно прошла информация о том, что в Одессе по кортежу Президента Украины нанесли ракетный удар. Российские медиа ссылались на греческое издание "Прототема". Впрочем, эта информация не соответствует действительности.

На самом деле враг атаковал действительно припортовую инфраструктуру утром 6 марта. Зеленский в это время вместе с делегацией из Греции был неподалеку от места удара. Однако сама атака не связана с их визитом. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "Донбасс.Реалии".

россия - террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, предположительно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никаким образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит. - отметила Гуменюк.

Контекст

Во время ракетного удара по Одессе, 6 марта, в городе с официальным визитом находился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

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