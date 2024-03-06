Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе
Киев • УНН
Российский ракетный удар был направлен на инфраструктуру Одесского порта во время официального визита Зеленского с премьер-министром Греции, но не попал в президентский кортеж, как об этом ложно сообщили российские СМИ.
Информацию о том, что президентский кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
Детали
В росСМИ недавно прошла информация о том, что в Одессе по кортежу Президента Украины нанесли ракетный удар. Российские медиа ссылались на греческое издание "Прототема". Впрочем, эта информация не соответствует действительности.
На самом деле враг атаковал действительно припортовую инфраструктуру утром 6 марта. Зеленский в это время вместе с делегацией из Греции был неподалеку от места удара. Однако сама атака не связана с их визитом. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "Донбасс.Реалии".
россия - террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, предположительно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никаким образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит.
Контекст
Во время ракетного удара по Одессе, 6 марта, в городе с официальным визитом находился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.
"Попытка террора, которая никого не запугает": президент Еврокомиссии осудила обстрел Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции6 марта 2024, 18:52 • 13168 просмотров
Президент Евросовета Шарль Мишель считает, что обстрел Одессы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса демонстрирует трусливую тактику рф.
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе
россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены
ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя
Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"
Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро
Вырубка лесов в беларуси для наступления на Киев: в ЦПД опровергли вброс рф
"Попытка террора, которая никого не запугает": президент Еврокомиссии осудила обстрел Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции
Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк
Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны
Популярные
Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф
Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи
Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены
Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома
Публикации
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует
Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе
Российский ракетный удар был направлен на инфраструктуру Одесского порта во время официального визита Зеленского с премьер-министром Греции, но не попал в президентский кортеж, как об этом ложно сообщили российские СМИ.
россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены
6 марта один человек погиб и еще двое получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов: 62-летняя женщина была смертельно ранена снарядом, попавшим в ее двор, а две женщины в возрасте 48 и 56 лет получили ранения от взрыва бомбы в другом населенном пункте.
ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя
Коллаборантку по имени Светлана Владимировна Самойленко, которая организовала путинские псевдовыборы в оккупированном Бердянске, украинская разведка ликвидировала 6 марта 2024 года.
Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека
По словам американских чиновников, нападению подвергся сухогруз True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащий Либерии.
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"
Во время визита в Одесский порт президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис увидели, как работает "зерновой коридор" в Черном море, который экспортировал почти 28 миллионов тонн зерна в 38 стран с момента выхода hоссии из зернового соглашения.
Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро
Кабинет Министров пояснил, что новый закон "Об аграрных расписках" вводит электронные аграрные расписки как новый финансовый инструмент для кредитования сельскохозяйственного производства в Украине, предоставляя такие преимущества, как простой оборот, расширенные возможности залога, гарантии надежности и увеличение доступа к кредитам для фермеров.
Вырубка лесов в беларуси для наступления на Киев: в ЦПД опровергли вброс рф
Сообщения о вырубке лесов в Беларуси для наступления россии на Киев не соответствуют действительности, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
"Попытка террора, которая никого не запугает": президент Еврокомиссии осудила обстрел Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский ракетный удар по Одессе во время визита Зеленского с премьер-министром Греции Мицотакисом, в результате которого погибло 5 человек.
Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк
россия делает все, чтобы захватить как можно больше украинской территории до своих президентских выборов, бросая на штурм все возможные силы, тяжелые бои идут в нескольких горячих точках, таких как Авдеевка, Часовой Яр, Лиманское направление.
Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны
Украина сможет сформировать "кулак", способный переломить ход войны, после завершения аудита Вооруженных сил, который обеспечит справедливую ротацию личного состава, который был на фронте.