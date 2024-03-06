"Попытка террора, которая никого не запугает": президент Еврокомиссии осудила обстрел Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции

Ракетный удар россии по Одессе во время визита в город президента Украины с иностранной делегацией, это очередная попытка российского террора. Об этом на своей странице в Х заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Детали

Я решительно осуждаю подлое нападение России на Одессу во время визита Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса. Эта новая попытка террора никого не запугает - ни двух лидеров на местах, ни отважный народ Украины - говорится в заметке фон дер Ляйен.

Также она заверила, что Европа несмотря на все продолжает поддержку Украины.

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Контекст

Во время ракетного удара по Одессе, 6 марта, в городе с официальным визитом находился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

Напомним,

Президент Евросовета Шарль Мишель считает, что обстрел Одессы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса демонстрирует трусливую тактику рф.