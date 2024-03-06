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"Спроба терору, яка нікого не залякає": президент Єврокомісії засудила обстріл Одеси під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

Київ • УНН

 • 29760 перегляди

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський ракетний удар по Одесі під час візиту Зеленського з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом, в результаті якого загинуло 5 осіб.

"Спроба терору, яка нікого не залякає": президент Єврокомісії засудила обстріл Одеси під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

Ракетний удар росії по Одесі під час візиту до міста президента України з іноземною делегацією, це чергова спроба російського терору. Про це на своїй сторінці в Х заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

Деталі 

Я рішуче засуджую підлий напад росії на Одесу під час візиту Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса. Ця нова спроба терору нікого не залякає - ні двох лідерів на місцях, ні відважний народ України

- йдеться у дописі фон дер Ляєн.

Також вона запевнила, що Європа попри все продовжує підтримку України.

Внаслідок ранкового ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей - Плетенчук 06.03.24, 20:17 • 28070 переглядiв

Контекст

Під час ракетного удару  по Одесі, 6 березня, у місті з офіційним візитом перебував президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

У момент атаки глава держави був з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

Нагадаємо

Президент Євроради Шарль Мішель вважає, що обстріл Одеси час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса демонструє боягузливу тактику рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Європейська комісія
Кіріакос Міцотакіс
Шарль Мішель
Європа
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
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