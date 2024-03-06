"Спроба терору, яка нікого не залякає": президент Єврокомісії засудила обстріл Одеси під час візиту Зеленського та прем'єра Греції
Київ • УНН
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський ракетний удар по Одесі під час візиту Зеленського з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом, в результаті якого загинуло 5 осіб.
Ракетний удар росії по Одесі під час візиту до міста президента України з іноземною делегацією, це чергова спроба російського терору. Про це на своїй сторінці в Х заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.
Деталі
Я рішуче засуджую підлий напад росії на Одесу під час візиту Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса. Ця нова спроба терору нікого не залякає - ні двох лідерів на місцях, ні відважний народ України
Також вона запевнила, що Європа попри все продовжує підтримку України.
Внаслідок ранкового ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей - Плетенчук 06.03.24, 20:17 • 28070 переглядiв
Контекст
Під час ракетного удару по Одесі, 6 березня, у місті з офіційним візитом перебував президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
У момент атаки глава держави був з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.
Нагадаємо
Президент Євроради Шарль Мішель вважає, що обстріл Одеси час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса демонструє боягузливу тактику рф.