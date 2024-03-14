В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА

В оккупированном Рубежном на Луганщине россияне организовали маршрутное такси для голосования на так называемых "выборах". Также оккупанты выбрали 100 детей с захваченных территорий для обучения управлять дронами. О ситуации на оккупированной территории Луганской области рассказал начальник ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

По словам Лысогора, на оккупированной территории Луганщины продолжают собирать голоса за президента рф. А в Рубежном, как сообщается, эту задачу решили упростить до минимума.

Чтобы не напрягаться с тщательным подомовым обходом, члены комиссий организовали маршрутное такси для голосования. Водитель ездит по городу, население приглашают присоединиться громкоговорителем. Остановка - при необходимости - сообщил Лисогор.

Также он сообщил, что сотню детей с оккупированных территорий россияне выбрали для участия в дополнительной программе "юнармии" - инновационная-техническая смена "юнтех".

В апреле подростков в возрасте от 14 до 17 лет отправят в лагерь в краснодарском крае, где будут учить управлять дронами.

У 17-летних сразу проверят наличие учета в военкомате, добавил Лысогор.

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