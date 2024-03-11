Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты обустраивают "избирательные участки" во дворах мирных жителей, для того чтобы они приняли участие в так называемом "досрочном голосовании на президентских выборах рф", сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

С 10 по 14 марта в Мариуполе проходит фарс под названием "досрочное голосование на президентских выборах рф". Мобильные группы участковых комиссий ездят по домам жителей и прямо во дворах устраивают "избирательные участки" - говорится в сообщении.

Оккупанты заявляют, что такая форма голосования "позволит избежать скопления людей на избирательных участках и снизит риск их обстрелов". На самом же деле - это возможность для фальсификаций и принуждения людей к участию в псевдовыборах, так как жители не хотят идти на участки, указали в горсовете.

Даже при этом явка по итогам первого дня досрочного голосования в так называемой "днр" составляет лишь 22%. Жители не хотят участвовать в этом пропагандистском "спектакле" - добавили в мариупольском городском совете.

Все понимают, что результаты заранее решены. Настоящее мнение жителей никому не интересно. россиянам нужна просто "картинка" о якобы поддержке путина жителями оккупированных территорий, добавили в горсовете.

Дополнение

Оккупанты искусственно увеличивают явку на временно оккупированных территориях путем принудительного голосования личного состава ссс рф.