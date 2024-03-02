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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На окупованих територіях росіяни зганяють військових на вибори президента рф - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 32033 перегляди

Опір повідомляє, що росіяни примушують військовослужбовців Збройних сил рф голосувати на окупованих територіях, щоб штучно підвищити явку.

На окупованих територіях росіяни зганяють військових на вибори президента рф - Центр нацспротиву

Окупанти штучно збільшують явку на тимчасово окупованих територіях шляхом примусового голосування особового складу зс рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі 

У спротиві пояснюють, що таким чином росіяни хочуть продемонструвати, що місцеві нібито підтримують москву.

Головним завданням "виборів президента" на ТОТ є не обрання владіміра путіна президентом, адже вибори у рф не є інструментом зміни влади, а "висока явка", яка має нібито свідчити про підтримку окупації з боку місцевих

- резюмували в ЦНС,

Зазначається, що для збільшення кількості осіб, що проголосували, росіяни організували "вибори" у своїх окупаційних частинах, які розташовані на ТОТ.

Приготування до "виборів": на ТОТ рф посилює репресії29.02.24, 04:49 • 67980 переглядiв

За явку відповідають замполіти.

Попередньо окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня й саме їх бюлетені стануть основою для фальсифікацій явки.

Нагадаємо

Європейський Союз не визнаватиме вибори президента рф проведені на тимчасово окупованих територіях України, оскільки це порушення міжнародного права

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