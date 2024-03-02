На окупованих територіях росіяни зганяють військових на вибори президента рф - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Опір повідомляє, що росіяни примушують військовослужбовців Збройних сил рф голосувати на окупованих територіях, щоб штучно підвищити явку.
Окупанти штучно збільшують явку на тимчасово окупованих територіях шляхом примусового голосування особового складу зс рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
У спротиві пояснюють, що таким чином росіяни хочуть продемонструвати, що місцеві нібито підтримують москву.
Головним завданням "виборів президента" на ТОТ є не обрання владіміра путіна президентом, адже вибори у рф не є інструментом зміни влади, а "висока явка", яка має нібито свідчити про підтримку окупації з боку місцевих
Зазначається, що для збільшення кількості осіб, що проголосували, росіяни організували "вибори" у своїх окупаційних частинах, які розташовані на ТОТ.
Приготування до "виборів": на ТОТ рф посилює репресії29.02.24, 04:49 • 67980 переглядiв
За явку відповідають замполіти.
Попередньо окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня й саме їх бюлетені стануть основою для фальсифікацій явки.
Нагадаємо
Європейський Союз не визнаватиме вибори президента рф проведені на тимчасово окупованих територіях України, оскільки це порушення міжнародного права
На окупованих територіях загарбники роздали план явки на "вибори" – ЦНС28.02.24, 05:16 • 30848 переглядiв