У ЄС заявили, що ніколи не визнають вибори президента рф на окупованих територіях України
Київ • УНН
Європейський Союз ніколи не визнає вибори президента росії, які проводяться в окупованих регіонах України, оскільки вони порушують міжнародне право.
Європейський Союз не визнаватиме вибори президента рф проведені на тимчасово окупованих територіях України, оскільки це порушення міжнародного права. Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано на своїй сторінці в Х, пише УНН.
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Він заявив, що росія вже розпочала дострокове голосування на "президентських виборах" на тимчасово окупованих нею територіях України, що є явним порушенням міжнародного права.
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У Росії так звані президентські вибори мають відбутись 17 березня, але цього року вперше запровадили триденне голосування (15-17 березня), а на окупованих РФ територіях його взагалі почали проводити достроково.
Нагадаємо
Центральна виборча комісія України прийняла постанову якою визнала нелегітимними будь-які вибори президента росії, проведені на окупованій території України, а їхні результати - недійсними.
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