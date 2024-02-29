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В ЕС заявили, что никогда не признают выборы президента рф на оккупированных территориях Украины

В ЕС заявили, что никогда не признают выборы президента рф на оккупированных территориях Украины

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 15:53  •  5089 просмотра

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Европейский Союз никогда не признает выборы президента россии, которые проводятся в оккупированных регионах Украины, поскольку они нарушают международное право.

Европейский Союз не будет признавать выборы президента рф проведенные на временно оккупированных территориях Украины, поскольку это нарушение международного права.  Об этом заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали 

Он заявил, что россия уже начала досрочное голосование на "президентских выборах" на временно оккупированных ею территориях Украины, что является явным нарушением международного права.

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ЕС никогда не признает их. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это все Украина! Все причастные к этому будут привлечены к ответственности

- заявил представитель Еврокомиссии.

Справочно

В России так называемые президентские выборы должны состояться 17 марта, но в этом году впервые ввели трехдневное голосование (15-17 марта), а на оккупированных рф территориях его вообще начали проводить досрочно.

Напомним

Центральная избирательная комиссия Украины приняла постановление которым признала нелегитимными любые выборы президента России, проведенные на оккупированной территории Украины, а их результаты - недействительными.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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