На оккупированных территориях захватчики раздали план явки на "выборы" - ЦНС

Российские захватчики на оккупированных территориях развалили план явки на "избирательные участки" сотрудников фейковых учебных заведений и других структур. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В сообщении указывается, что на временно оккупированных территориях, начинается пропагандистское шоу с названием "выборы президента РФ", цель которого создать коллективную ответственность за преступления Кремля.

То есть засвидетельствовать поддержку со стороны россиян политики своего диктатора Путина, а также "легализовать" оккупацию ВОТ путем рисования явки. Для этого всем коллаборационистам поставили задачу обеспечить норму явки на определенный участок от каждого предприятия или учреждения говорится в сообщении.

В то же время руководителей предупредили, что благодаря видеонаблюдению с системой распознавания лиц на участках будет известно, был ли выполнен план, и пригрозили последствиями в случае его невыполнения.

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