На оккупированных территориях захватчики раздали план явки на "выборы" - ЦНС

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  154281 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  169501 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  158752 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  156781 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  149066 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  138720 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  151067 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированных территориях захватчики раздали план явки на "выборы" - ЦНС

Российские оккупанты на оккупированных территориях распространили среди таких структур, как учебные заведения, план обеспечения высокой явки на фейковые выборы для легитимизации оккупации.

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На оккупированных территориях захватчики раздали план явки на "выборы" - ЦНС

Украине труднее добиваться успехов на поле боя из-за бездействия Конгресса - Миллер

Бездействие Конгресса по утверждению дополнительной помощи усложнит успех украинских войск в борьбе с российскими войсками, заявил представитель Государственного департамента США.

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Украине труднее добиваться успехов на поле боя из-за бездействия Конгресса - Миллер

Сотни тысяч просят эвакуироваться из-за опасности лесного пожара в Австралии

Сотни тысяч жителей юго-восточной Австралии получили приказ об эвакуации, поскольку экстремальная жара и катастрофическая опасность лесных пожаров угрожали масштабными лесными пожарами.

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Сотни тысяч просят эвакуироваться из-за опасности лесного пожара в Австралии

Трамп и Байден победили на праймериз в штате Мичиган

Трамп и Байден выиграли свои праймериз в Мичигане, причем Трамп увеличил свое преимущество над Никки Хейли в борьбе за республиканскую номинацию, а Байден одержал важную победу на стороне демократов.

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Трамп и Байден победили на праймериз в штате Мичиган

На границе со Словакией скончался украинский водитель на границе со Словакией

35-летний украинский водитель грузовика, который стоял в очереди на пересечение границы из Украины в Словакию, умер во время ожидания в длинной очереди.

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На границе со Словакией скончался украинский водитель на границе со Словакией

В Одессе возник пожар из-за обломков сбитого "шахеда"

Пожар на объекте критической инфраструктуры в Одессе начался после того, как обломки сбитого иранского беспилотника Shahed вызвали короткое замыкание в электросети.

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В Одессе возник пожар из-за обломков сбитого "шахеда"

На Николаевщине саперы уничтожили боевые части беспилотника и ракеты Х-59

Саперы уничтожают боеголовки со сбитого вражеского беспилотника и ракеты Х-59 в Николаевской области.

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На Николаевщине саперы уничтожили боевые части беспилотника и ракеты Х-59

Немецкая полиция задержала экс-активистку RAF Даниэлу Клетт

Немецкая полиция арестовала бывшую активистку RAF Даниэлу Клетт по обвинению в вооруженном ограблении и покушении на убийство, совершенных в период с 1999 по 2016 год.

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Немецкая полиция задержала экс-активистку RAF Даниэлу Клетт

В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли по меньшей мере девять человек

Девять человек погибли и шестеро получили ранения во время полицейских операций, направленных против наркобанд в бедных районах Рио-де-Жанейро.

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В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли по меньшей мере девять человек

Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М

Немецкие и французские истребители были подняты в воздух и без инцидентов сопроводили российский военный самолет вблизи своих границ в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.

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Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М