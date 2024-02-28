На окупованих територіях загарбники роздали план явки на "вибори" – ЦНС
Київ • УНН
Російські окупанти на окупованих територіях розповсюдили серед таких структур, як навчальні заклади, план забезпечення високої явки на фейкові вибори для легітимізації окупації.
Російські загарбники на окупованих територіях розвали план явки на "виборчі дільниці" співробітників фейкових навчальних закладів та інших структур. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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У повідомленні вказується, що на тимчасово окупованих територіях, починається пропагандистське шоу з назвою "вибори президента РФ", мета якого створити колективну відповідальність за злочини Кремля.
Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора Путіна, а також "легалізувати" окупацію ТОТ шляхом малювання явки. Для цього всім колаборантам поставили завдання забезпечити норму явки на визначену дільницю від кожного підприємства чи установи
Водночас керівників попередили, що завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич на дільницях буде відомо чи було виконано план, та пригрозили наслідками у разі його невиконання.
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