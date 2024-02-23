ЦВК назвала нелегітимними вибори президента рф на окупованих територіях України і закликала світ не визнавати їхні результати

Центральна виборча комісія прийняла постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення "виборів" президента російської федерації 2024 року на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє пресслужба ЦВК, пише УНН.

Деталі

Під час сьогоднішнього засідання Центральна виборча комісія засудила протиправні рішення та дії органів влади рф та її окупаційних адміністрацій щодо організації підготовки й проведення на тимчасово окупованих територіях України зазначених так званих виборів президента рф.

(...) а також наголосила, що будь-які спроби щодо організації підготовки та проведення на території суверенної незалежної України органами влади рф та їх посадовими особами псевдовиборів є нелегітимними, а їх результати у разі врахування голосів "виборців" на тимчасово окупованих територіях України будуть нікчемними й дадуть підстави для невизнання обраного в такий спосіб президента, у тому числі його правосуб’єктності в міжнародних зносинах.

- йдеться в заяві.

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Також ЦВК закликала іноземні держави та їх органи адміністрування виборів, міжнародні організації, місії зі спостереження за виборами засудити рішення та дії органів влади рф та її окупаційних адміністрацій щодо так званих виборів та не брати участі в спостереженні за процесом указаних та будь-яких інших псевдоволевиявлень.

Комісія зазначеною постановою схвалила Заяву, в якій закликала (...) не визнавати повноважень обраного в нелегітимний спосіб президента рф, у тому числі його правосуб’єктності в міжнародних зносинах, у разі проведення таких виборів - заявили у ЦВК.

Крім того, Центральна виборча комісія закликала припинити будь-яку співпрацю з державою-агресором та її органами, виключити рф з усіх міжнародних організацій.

Доповнення

Як відомо, на початку грудня 2023 року цвк рф ухвалила постанову, згідно з якою вибори президента рф 15 – 17 березня 2024 року мають відбутись і на частинах територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, що були тимчасово захоплені під час повномасштабного військового вторгнення росії, а також в анексованих нею АР Крим та місті Севастополі.

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У своїй заяві ЦВК також наголошує, що за участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України передбачана кримінальна відповідальність.

Крім того, покарання передбачене також і за публічні заклики до їх проведення та за пособництво державі-агресору.

ЦВК закликала громадян України – виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, утриматись від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення нелегітимних "виборів" президента рф, зокрема, формуванні так званих виборчих органів, поширенні інформації чи агітації, спостереженні за псевдовиборами тощо - йдеться в заяві.

Також ЦВК звернулася до СБУ та ДБР щодо оперативного розслідування щодо фактів здійснення заходів, спрямованих на організацію підготовки та проведення на тимчасово окупованих територіях України нелегітимних виборів президента рф.

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Зазначається, що комісія запропонувала Кабміну організувати заходи щодо поширення матеріалів про незаконність проведення на тимчасово окупованих територіях України будь-яких псевдовиборів та псевдореферендумів

Нагадаємо

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