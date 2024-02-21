На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять підготовчі заходи до проведення "виборів"
Київ • УНН
росіяни на ТОТ готуються до проведення фейкових виборів президента рф у березні, формуючи дільничні виборчі комісії та розглядаючи можливість створення пересувних виборчих дільниць.
російсько-окупаційні адміністрації готуються до проведення так званих "виборів" президента ворожої країни на ТОТ півдня та сходу України. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
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Одним із головних завдань для окупаційних адміністрацій – завершення формування "дільничних виборчих комісій", для реалізації так званого голосування, яке має пройти у березні цього року. В основному, окупанти розміщують свої "виборчі комісії" у приміщеннях, які належать закладам освіти.
При цьому, окупанти розглядають можливість реалізації "мобільних дільниць", які виїжджатимуть у визначені райони для добровільно-примусового схиляння громадян України до голосування у публічному просторі.
Нагадаємо
росіяни планують організувати концерти російських артистів на окупованих територіях України для поширення пропаганди на підтримку володимира путіна.