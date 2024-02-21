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На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять підготовчі заходи до проведення "виборів"

На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять підготовчі заходи до проведення "виборів"

Київ • УНН

 • 111204 перегляди

росіяни на ТОТ готуються до проведення фейкових виборів президента рф у березні, формуючи дільничні виборчі комісії та розглядаючи можливість створення пересувних виборчих дільниць.

російсько-окупаційні адміністрації готуються до проведення так званих "виборів" президента ворожої країни на ТОТ півдня та сходу України. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Одним із головних завдань для окупаційних адміністрацій – завершення формування "дільничних виборчих комісій", для реалізації так званого голосування, яке має пройти у березні цього року. В основному, окупанти розміщують свої "виборчі комісії" у приміщеннях, які належать закладам освіти.

При цьому, окупанти розглядають можливість реалізації "мобільних дільниць", які виїжджатимуть у визначені райони для добровільно-примусового схиляння громадян України до голосування у публічному просторі.

Нагадаємо

росіяни планують організувати концерти російських артистів на окупованих територіях України для поширення пропаганди на підтримку володимира путіна.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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