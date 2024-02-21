На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"

российско-оккупационные администрации готовятся к проведению так называемых "выборов" президента вражеской страны на ВОТ юга и востока Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Одной из главных задач для оккупационных администраций - завершение формирования "участковых избирательных комиссий", для реализации так называемого голосования, которое должно пройти в марте этого года. В основном, оккупанты размещают свои "избирательные комиссии" в помещениях, принадлежащих учебным заведениям.

При этом, оккупанты рассматривают возможность реализации "мобильных участков", которые будут выезжать в определенные районы для добровольно-принудительного склонения граждан Украины к голосованию в публичном пространстве.

Напомним

россияне планируют организовать концерты российских артистов на оккупированных территориях Украины для распространения пропаганды в поддержку владимира путина.