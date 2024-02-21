На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"
Киев • УНН
россияне на ВОТ готовятся к проведению фейковых выборов президента рф в марте, формируя участковые избирательные комиссии и рассматривая возможность создания передвижных избирательных участков.
российско-оккупационные администрации готовятся к проведению так называемых "выборов" президента вражеской страны на ВОТ юга и востока Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Одной из главных задач для оккупационных администраций - завершение формирования "участковых избирательных комиссий", для реализации так называемого голосования, которое должно пройти в марте этого года. В основном, оккупанты размещают свои "избирательные комиссии" в помещениях, принадлежащих учебным заведениям.
При этом, оккупанты рассматривают возможность реализации "мобильных участков", которые будут выезжать в определенные районы для добровольно-принудительного склонения граждан Украины к голосованию в публичном пространстве.
Напомним
россияне планируют организовать концерты российских артистов на оккупированных территориях Украины для распространения пропаганды в поддержку владимира путина.
На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"
россияне на ВОТ готовятся к проведению фейковых выборов президента рф в марте, формируя участковые избирательные комиссии и рассматривая возможность создания передвижных избирательных участков.
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