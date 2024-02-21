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На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"

На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:44  •  34837 просмотра

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россияне на ВОТ готовятся к проведению фейковых выборов президента рф в марте, формируя участковые избирательные комиссии и рассматривая возможность создания передвижных избирательных участков.

российско-оккупационные администрации готовятся к проведению так называемых "выборов" президента вражеской страны на ВОТ юга и востока Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Одной из главных задач для оккупационных администраций - завершение формирования "участковых избирательных комиссий", для реализации так называемого голосования, которое должно пройти в марте этого года. В основном, оккупанты размещают свои "избирательные комиссии" в помещениях, принадлежащих учебным заведениям.

При этом, оккупанты рассматривают возможность реализации "мобильных участков", которые будут выезжать в определенные районы для добровольно-принудительного склонения граждан Украины к голосованию в публичном пространстве.

Напомним

россияне планируют организовать концерты российских артистов на оккупированных территориях Украины для распространения пропаганды в поддержку владимира путина.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ukrainaУкраина
На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять підготовчі заходи до проведення "виборів"
In the temporarily occupied territories, Russians are taking preparatory measures for the "elections"
Новости по теме

На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"

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