Україна закликає світ засудити незаконні вибори президента росії на окупованих територіях
Київ • УНН
Український омбудсмен закликала міжнародну спільноту рішуче засудити незаконні президентські вибори, заплановані Росією на середину березня на окупованих частинах України, та не визнати їхні результати.
Україна закликала світову спільноту відреагувати на незаконні вибори президента росії на окупованих українських територіях. Псевдоголосування загарбники хочуть провести у середині березня. Чому ці вибори є незаконними пояснив український омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.
Наголошую, своїми діями рф учергове грубо порушує Конституцію та законодавство України, а також основоположні норми та принципи міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Окремо хочу зупинитись на питанні щодо можливої відповідальності за участь у так званих "виборах", оскільки отримую з цього приводу багато звернень від громадян.
Деталі
Уповноважений ВР з прав людини також закликав світову спільноту рішуче засудити незаконні вибори на ТОТ України та не визнавати їхні "результати". Він наголосив, що все це "фарс", а не голосування.
І повідомив, що псевдоголосування загарбники запланували провести на окупованих українських територіях впродовж трьох днів: 15, 16 і 17 березня.
Центрвиборчком рф завершила реєстрацію на"президентські вибори"11.02.24, 04:11 • 35556 переглядiв
Нагадаємо
російські окупанти активно проводять підготовку до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись залучити місцевих жителів до організації фіктивного "голосування" для демонстрації нібито підтримки путіна.
Окупаційна адміністрація планує залучити військових рф до так званих "виборів", аби продемонструвати "велику підтримку" путіна у "виборчому процесі" на захоплених територіях України.