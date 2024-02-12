Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях

Украина призвала мировое сообщество отреагировать на незаконные выборы президента России на оккупированных украинских территориях. Псевдоголосование захватчики хотят провести в середине марта. Почему эти выборы являются незаконными объяснил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Подчеркиваю, своими действиями рф в очередной раз грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, а также основополагающие нормы и принципы международного права, в частности Устава ООН. Отдельно хочу остановиться на вопросе о возможной ответственности за участие в так называемых "выборах", поскольку получаю по этому поводу много обращений от граждан. - отметил Лубинец.

Детали

Уполномоченный ВР по правам человека также призвал мировое сообщество решительно осудить незаконные выборы на ВОТ Украины и не признавать их "результаты". Он подчеркнул, что все это "фарс", а не голосование.

И сообщил, что псевдоголосование захватчики запланировали провести на оккупированных украинских территориях в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"

Напомним

российские оккупанты активно проводят подготовку к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь привлечь местных жителей к организации фиктивного "голосования" для демонстрации якобы поддержки путина.

Оккупационная администрация планирует привлечь военных рф к так называемым "выборам", чтобы продемонстрировать "большую поддержку" Путина в "избирательном процессе" на захваченных территориях Украины.