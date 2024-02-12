Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  236133 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  290849 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  248142 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  288608 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  316872 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  249693 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208419 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях

Украинский омбудсмен призвала международное сообщество решительно осудить незаконные президентские выборы, запланированные Россией на середину марта на оккупированных частях Украины, и не признать их результаты.

Война •   •  14355 просмотра
Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях

На Львовщине введут пилотный проект реформы социальной составляющей в работе ТЦК и СП

Львовщина станет первым регионом в Украине, который реформирует Территориальные центры комплектования и социальной поддержки населения, предоставив им дополнительные социальные функции.

Общество •   •  14864 просмотра
На Львовщине введут пилотный проект реформы социальной составляющей в работе ТЦК и СП

Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ

Взрывы были слышны в Херсоне. Городская и областная власть пока не комментировала информацию. В области объявлена воздушная тревога.

Война •   •  12829 просмотра
Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ

Мэр Харькова приказал проверить все нефтебазы и опасные объекты после атаки россиян 9 февраля

Мэр Харькова приказал проверить все нефтебазы и опасные объекты после того, как российская атака попала в нефтебазу и вызвала большой пожар.

Общество •   •  16172 просмотра
Мэр Харькова приказал проверить все нефтебазы и опасные объекты после атаки россиян 9 февраля

Апелляционная палата ВАКС отправила Лиева под арест с возможностью внесения 50 млн грн залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога для бывшего руководителя Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины Александра Лиева.

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Апелляционная палата ВАКС отправила Лиева под арест с возможностью внесения 50 млн грн залога

Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео

Спецназовцы уничтожили вражеский командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов в Херсонской области, убив 10 и ранив еще 2 солдат.

Война •   •  12262 просмотра
Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео

За неделю ликвидировано более 100 единиц военной техники и блиндажей оккупантов - Клименко

За прошедшую неделю Национальная гвардия уничтожила более 100 единиц российской военной техники, включая танки, бронемашины и склады с боеприпасами, ликвидировав активы на десятки миллионов долларов.

Война •   •  12339 просмотра
За неделю ликвидировано более 100 единиц военной техники и блиндажей оккупантов - Клименко

На пляже в Мексике во время аварийной посадки самолета с парашютистами погиб мужчина

Самолет с четырьмя канадскими парашютистами был вынужден совершить экстренную посадку на мексиканском пляже, в результате чего погиб 62-летний мужчина и были ранены люди, находившиеся на борту самолета.

Новости Мира •   •  10448 просмотра
На пляже в Мексике во время аварийной посадки самолета с парашютистами погиб мужчина

ГСЧС предупреждает об опасности лавин на Закарпатье

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской области в ближайшие дни.

Общество •   •  11576 просмотра
ГСЧС предупреждает об опасности лавин на Закарпатье

Пограничники задержали две группы лиц, которые пыталась незаконно пересечь границу со Словакией

Пограничники задержали две группы, которые пытались нелегально попасть в Словакию вблизи украинско-словацкой границы: одну группу обнаружили в 300 метрах от границы, а другую - в полукилометре от нее, они намеревались попасть в Германию без документов.

Общество •   •  12182 просмотра
Пограничники задержали две группы лиц, которые пыталась незаконно пересечь границу со Словакией