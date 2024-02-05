росіяни готуються до псевдовиборів на захоплених територіях України: МВС закликає не співпрацювати з окупантами
Київ • УНН
російські окупанти активно готуються до проведення фейкових виборів на окупованих українських територіях, намагаючись залучити місцевих жителів до організації фіктивного "голосування" для демонстрації нібито підтримки путіна.
російські окупанти активно проводять підготовку до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. передає УНН.
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Правоохоронці пояснили, що намагаючись надати легітимності цьому процесу, росіяни усіма силами намагаються залучити жителів окупованих територій до організації фіктивного "голосування".
МВС закликає українців, що залишаються на окупованих територіях, утримуватися від співпраці з окупантами
Окупанти на ТОТ готують фальсифікаторів для “виборів президента рф”13.01.24, 21:20 • 96673 перегляди
У відомстві нагадали, що кожен громадянин, який добровільно допомагатиме ворогу в організації псевдовиборів, може бути притягнутий до відповідальності за колабораціонізм.
Нагадаємо
Окупаційна адміністрація планує залучити військових рф до так званих "виборів", аби продемонструвати "велику підтримку" путіна у "виборчому процесі" на захоплених територіях України.