россияне готовятся к псевдовыборам на захваченных территориях Украины: МВД призывает не сотрудничать с оккупантами

российские оккупанты активно проводят подготовку к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины. передает УНН.

Детали

Правоохранители объяснили, что пытаясь придать легитимности этому процессу, россияне всеми силами пытаются привлечь жителей оккупированных территорий к организации фиктивного "голосования".

МВД призывает украинцев, остающихся на оккупированных территориях, воздерживаться от сотрудничества с оккупантами - подчеркивают в министерстве.

Оккупанты на ВОТ готовят фальсификаторов для "выборов президента рф"

В ведомстве напомнили, что каждый гражданин, который добровольно будет помогать врагу в организации псевдовыборов, может быть привлечен к ответственности за коллаборационизм.

Напомним

Оккупационная администрация планирует привлечь военных РФ к так называемым "выборам", чтобы продемонстрировать "большую поддержку" Путина в "избирательном процессе" на захваченных территориях Украины.