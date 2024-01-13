Оккупанты на ВОТ готовят фальсификаторов для "выборов президента рф"

российские захватчики продолжают подготовку к пропагандистскому шоу под названием "выборы президента россии" на временно оккупированных территориях, враг начал готовить "наблюдателей". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что цель фарса россиян - "легализация оккупации путем "высокой явки". Ожидая, что население временно оккупированных территорий проигнорирует псевдовыборы президента рф, как ранее проигнорировало фейковый референдум и "местные выборы", захватчики уже сейчас готовятся к фальсификациям "результатов".

Страна, где никогда не менялась власть путем выборов пытается убедить, что якобы имеет развитое общество. Для этого россияне имитируют "выборы", чтобы продемонстрировать поддержку курса нацистской политики кремля народом, а следовательно связать всех "коллективной ответственностью", - говорится в сообщении.

Как объясняет ЦНС, псевдовыборы растянут на несколько дней, а "голосовать" позволят по месту жительства, чтобы таким образом объяснить отсутствие людей на "участках".

Оккупанты уже формируют списки коллаборационистов, которые готовы быть "наблюдателями" на псевдоголосовании. Имена предателей засекречены, но известно, что им уже проводят инструктаж - как фальсифицировать "явку".

Напомним

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты в сопровождении военных собирают подписи среди местных в поддержку "кандидата на пост президента рф владимира путина".

Британская разведка: рф использует псевдовыборы на ВОТ, чтобы создать впечатление легитимности вторжения