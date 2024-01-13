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Окупанти на ТОТ готують фальсифікаторів для “виборів президента рф”

Окупанти на ТОТ готують фальсифікаторів для “виборів президента рф”

Київ • УНН

 • 96673 перегляди

Росія готується до фіктивних президентських виборів на окупованих територіях, щоб створити видимість високої явки та легітимності окупації.

російські загарбники продовжують підготовку до пропагандистського шоу під назвою "вибори президента росії" на тимчасово окупованих територіях, ворог почав готувати "спостерігачів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що мета фарсу росіян — "легалізація окупації шляхом "високої явки". Очікуючи, що населення тимчасово окупованих територій проігнорує псевдовибори президента рф, як раніше проігнорувало фейковий референдум та "місцеві вибори", загарбники вже зараз готуються до фальсифікацій "результатів".

Країна, де ніколи не змінювалась влада шляхом виборів намагається переконати, що нібито має розвинене суспільство. Для цього росіяни імітують "вибори", аби продемонструвати підтримку курсу нацистської політики кремля народом, а отже звязати всіх "колективною відповідальністю", - йдеться у повідомленні.

Як пояснює ЦНС, псевдовибори розтягнуть на кілька днів, а "голосувати" дозволять за місцем проживання, щоб таким чином пояснити відсутність людей на "дільницях".

Окупанти вже формують списки колаборантів, які готові бути "спостерігачами" на псевдоголосуванні. Імена зрадників засекречені, але відомо, що їм уже проводять інструктаж — як фальсифікувати "явку".

Нагадаємо

На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти у супроводі військових збирають підписи серед місцевих у підтримку "кандидата на посаду президента рф володимира путіна".

Британська розвідка: рф використає псевдовибори на ТОТ, щоб створити враження легітимності вторгнення

Лілія Подоляк

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