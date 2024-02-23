ЦИК назвала нелегитимными выборы президента рф на оккупированных территориях Украины и призвала мир не признавать их результаты

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о нелегитимности организации подготовки и проведения "выборов" президента российской федерации 2024 года на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, пишет УНН.

Детали

Во время сегодняшнего заседания Центральная избирательная комиссия осудила противоправные решения и действия органов власти РФ и ее оккупационных администраций по организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины указанных так называемых выборов президента РФ.

(...) а также подчеркнула, что любые попытки по организации подготовки и проведения на территории суверенной независимой Украины органами власти рф и их должностными лицами псевдовыборов являются нелегитимными, а их результаты в случае учета голосов "избирателей" на временно оккупированных территориях Украины будут ничтожными и дадут основания для непризнания избранного таким образом президента, в том числе его правосубъектности в международных отношениях.

- говорится в заявлении.

Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях

Также ЦИК призвала иностранные государства и их органы администрирования выборов, международные организации, миссии по наблюдению за выборами осудить решения и действия органов власти РФ и ее оккупационных администраций по так называемым выборам и не участвовать в наблюдении за процессом указанных и любых других псевдоволеизъявлений.

Комиссия указанным постановлением одобрила Заявление, в котором призвала (...) не признавать полномочий избранного нелегитимным способом президента рф, в том числе его правосубъектности в международных отношениях, в случае проведения таких выборов - заявили в ЦИК.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия призвала прекратить любое сотрудничество с государством-агрессором и его органами, исключить рф из всех международных организаций.

Дополнение

Как известно, в начале декабря 2023 года ЦИК рф принял постановление, согласно которому выборы президента рф 15 - 17 марта 2024 года должны состояться и на частях территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые были временно захвачены во время полномасштабного военного вторжения России, а также в аннексированных ею АР Крым и городе Севастополе.

россияне готовятся к псевдовыборам на захваченных территориях Украины: МВД призывает не сотрудничать с оккупантами

В своем заявлении ЦИК также отмечает, что за участие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, наказание предусмотрено также и за публичные призывы к их проведению и за пособничество государству-агрессору.

ЦИК призвала граждан Украины - избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на организацию подготовки и проведения нелегитимных "выборов" президента РФ, в частности, формировании так называемых избирательных органов, распространении информации или агитации, наблюдении за псевдовыборами и т.д - говорится в заявлении.

Также ЦИК обратилась в СБУ и ГБР относительно оперативного расследования по фактам осуществления мероприятий, направленных на организацию подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины нелегитимных выборов президента рф.

Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей

Отмечается, что комиссия предложила Кабмину организовать мероприятия по распространению материалов о незаконности проведения на временно оккупированных территориях Украины любых псевдовыборов и псевдореферендумов

Напомним

россияне на ВОТ готовятся к проведению фейковых выборов президента рф в марте, формируя участковые избирательные комиссии и рассматривая возможность создания передвижных избирательных участков.