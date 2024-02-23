ЦИК назвала нелегитимными выборы президента рф на оккупированных территориях Украины и призвала мир не признавать их результаты
Киев • УНН
ЦИК приняла постановление, которым признала нелегитимными любые выборы президента России, проведенные на оккупированной территории Украины, а их результаты - недействительными.
Центральная избирательная комиссия приняла постановление о нелегитимности организации подготовки и проведения "выборов" президента российской федерации 2024 года на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, пишет УНН.
Детали
Во время сегодняшнего заседания Центральная избирательная комиссия осудила противоправные решения и действия органов власти РФ и ее оккупационных администраций по организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины указанных так называемых выборов президента РФ.
(...) а также подчеркнула, что любые попытки по организации подготовки и проведения на территории суверенной независимой Украины органами власти рф и их должностными лицами псевдовыборов являются нелегитимными, а их результаты в случае учета голосов "избирателей" на временно оккупированных территориях Украины будут ничтожными и дадут основания для непризнания избранного таким образом президента, в том числе его правосубъектности в международных отношениях.
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Также ЦИК призвала иностранные государства и их органы администрирования выборов, международные организации, миссии по наблюдению за выборами осудить решения и действия органов власти РФ и ее оккупационных администраций по так называемым выборам и не участвовать в наблюдении за процессом указанных и любых других псевдоволеизъявлений.
Комиссия указанным постановлением одобрила Заявление, в котором призвала (...) не признавать полномочий избранного нелегитимным способом президента рф, в том числе его правосубъектности в международных отношениях, в случае проведения таких выборов
Кроме того, Центральная избирательная комиссия призвала прекратить любое сотрудничество с государством-агрессором и его органами, исключить рф из всех международных организаций.
Дополнение
Как известно, в начале декабря 2023 года ЦИК рф принял постановление, согласно которому выборы президента рф 15 - 17 марта 2024 года должны состояться и на частях территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые были временно захвачены во время полномасштабного военного вторжения России, а также в аннексированных ею АР Крым и городе Севастополе.
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В своем заявлении ЦИК также отмечает, что за участие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины предусмотрена уголовная ответственность.
Кроме того, наказание предусмотрено также и за публичные призывы к их проведению и за пособничество государству-агрессору.
ЦИК призвала граждан Украины - избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на организацию подготовки и проведения нелегитимных "выборов" президента РФ, в частности, формировании так называемых избирательных органов, распространении информации или агитации, наблюдении за псевдовыборами и т.д
Также ЦИК обратилась в СБУ и ГБР относительно оперативного расследования по фактам осуществления мероприятий, направленных на организацию подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины нелегитимных выборов президента рф.
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Напомним
россияне на ВОТ готовятся к проведению фейковых выборов президента рф в марте, формируя участковые избирательные комиссии и рассматривая возможность создания передвижных избирательных участков.
ЦИК назвала нелегитимными выборы президента рф на оккупированных территориях Украины и призвала мир не признавать их результаты
ЦИК приняла постановление, которым признала нелегитимными любые выборы президента России, проведенные на оккупированной территории Украины, а их результаты - недействительными.
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