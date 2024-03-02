На оккупированных территориях россияне сгоняют военных на выборы президента рф - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Сопротивление сообщает, что россияне заставляют военнослужащих вооруженных сил рф голосовать на оккупированных территориях, чтобы искусственно повысить явку.
Оккупанты искусственно увеличивают явку на временно оккупированных территориях путем принудительного голосования личного состава ВС рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
В сопротивлении объясняют, что таким образом россияне хотят продемонстрировать, что местные якобы поддерживают москву.
Главной задачей "выборов президента" на ВОТ является не избрание Владимира Путина президентом, ведь выборы в рф не являются инструментом смены власти, а "высокая явка", которая должна якобы свидетельствовать о поддержке оккупации со стороны местных
Отмечается, что для увеличения количества проголосовавших, россияне организовали "выборы" в своих оккупационных частях, которые расположены на ВОТ.
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За явку отвечают замполиты.
Предварительно оккупационные войска должны завершить голосование до 15 марта и именно их бюллетени станут основой для фальсификаций явки.
Напомним
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На оккупированных территориях россияне сгоняют военных на выборы президента рф - Центр нацсопротивления
Сопротивление сообщает, что россияне заставляют военнослужащих вооруженных сил рф голосовать на оккупированных территориях, чтобы искусственно повысить явку.
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