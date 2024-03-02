На оккупированных территориях россияне сгоняют военных на выборы президента рф - Центр нацсопротивления

Оккупанты искусственно увеличивают явку на временно оккупированных территориях путем принудительного голосования личного состава ВС рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В сопротивлении объясняют, что таким образом россияне хотят продемонстрировать, что местные якобы поддерживают москву.

Главной задачей "выборов президента" на ВОТ является не избрание Владимира Путина президентом, ведь выборы в рф не являются инструментом смены власти, а "высокая явка", которая должна якобы свидетельствовать о поддержке оккупации со стороны местных - резюмировали в ЦНС,

Отмечается, что для увеличения количества проголосовавших, россияне организовали "выборы" в своих оккупационных частях, которые расположены на ВОТ.

Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии

За явку отвечают замполиты.

Предварительно оккупационные войска должны завершить голосование до 15 марта и именно их бюллетени станут основой для фальсификаций явки.

Напомним

Европейский Союз не будет признавать выборы президента рф проведенные на временно оккупированных территориях Украины, поскольку это нарушение международного права

На оккупированных территориях захватчики раздали план явки на "выборы" - ЦНС