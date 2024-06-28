На фронте количество боев увеличилось до 81. Горячее всего на Покровском и Северском направлениям

На фронте с начала суток произошло 81 боевое столкновение. Активнее всего враг атакует на Покровском и Северском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 13 часов 28 июня, пишет УНН.

Детали

Наибольшую активность с начала суток российские захватчики проявляют на Покровском и Северском направлениях. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 81. Почти по всей линии фронта враг активно применяет авиацию. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику. - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, по направлениям ситуация на 13 часов такая:

На Харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска. В настоящее время наши воины отбили четыре из пяти штурмов противника.

Десять раз за сегодня захватническая армия при поддержке авиации атаковала подразделения Сил обороны в районах Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса на Лиманском направлении. Девять штурмовых действий наши воины отбили, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении оккупанты продолжают проявлять активность вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки. С начала суток количество боестолкновений здесь возросло до 19. По населенным пунктам и позициям наших войск интенсивно работает вражеская авиация. 14 атак российских захватчиков отбиты, пять - еще продолжаются.

Не оставляют оккупанты попыток вклиниться в нашу оборону на Краматорском направлении. Украинские военные отбили один штурм противника. В районах Часового Яра, Нового и Ивановского продолжаются три боестолкновения.

Не сбавляет враг темпов наступательных действий также на направлении Горловка - Торецк. Авиация российских оккупантов наносит удары управляемыми авиационными бомбами. Силы обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, шесть атак отражены, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупационные войска 21 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. В настоящее время наши защитники отбили уже 13 вражеских атак, еще восемь - продолжаются.

На Кураховском направлении без успеха завершились пять штурмовых действий агрессора вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, одно боестолкновение еще продолжается. Потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении враг тоже безуспешно трижды атаковал наших защитников вблизи Крынок. Населенные пункты Ольгинка и Тягинка подверглись удару КАБами.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений, отметили в Гешнтабе.

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