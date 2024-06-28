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На фронті кількість боїв збільшилась до 81. Найгарячіше на Покровському та Сіверському напрямкам

Київ • УНН

 • 28937 перегляди

На фронті з відбулося 81 бойове зіткнення, найінтенсивніше на Покровському та Сіверському напрямках, де українські війська відбили численні російські атаки.

На фронті кількість боїв збільшилась до 81. Найгарячіше на Покровському та Сіверському напрямкам

На фронті від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському та Сіверському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 13 годину 28 червня, пише УНН.

Деталі

Найбільшу активність з початку доби російські загарбники проявляють на Покровському та Сіверському напрямках.  Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 81. Майже по всій лінії фронту ворог активно застосовує авіацію. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку.

 - повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, за напрямками ситуацію на 13 годину така:

На Харківському напрямку тривають бої в районя Вовчанська. На даний час наші воїни відбили чотири з п’яти штурмів противника. 

Десять разів за сьогодні загарбницька армія за підтримки авіації атакувала підрозділи Сил оборони в районах Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Дев’ять штурмових дій наші воїни відбили, одне боєзіткнення ще триває.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують проявляти активність поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Від початку доби кількість боєзіткнень тут зросла до 19. По населених пунктах та позиціях наших військ інтенсивно працює ворожа авіація. 14 атак російських загарбників відбито, п’ять - ще продовжуються.

Не полишають окупанти спроб вклинитися в нашу оборону на Краматорському напрямку. Українські військові відбили один штурм противника. В районах Часового Яру, Нового та Іванівського продовжуються три боєзіткнення.

Не збавляє ворог темпів наступальних дій також на напрямку Горлівка – Торецьк. Авіація російських окупантів завдає ударів керованими авіаційними бомбами.  Сили оборони організовано стримують штурмові дії противника, шість атак відбито, ще один бій продовжується.

На Покровському напрямку від початку доби  російські окупаційні війська 21 раз атакували позиції українських воїнів неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського.  На даний час наші оборонці відбили вже 13 ворожих атак, ще вісім - тривають.

На Курахівському напрямку без успіху завершились п’ять штурмових дій агресора поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, одне боєзіткнення ще триває. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку ворог теж безуспішно тричі атакував наших оборонців поблизу Кринок. Населені пункти Ольгинка та Тягинка зазнали удару КАБами. 

На решті напрямків обстановка без особливих змін, вкзаали в Гешнтабі.

Україна "мінуснула" понад 30 військових літаків рф за півроку28.06.24, 12:29 • 31141 перегляд

Тетяна Краєвська

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