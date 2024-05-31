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День с семьей и в кругу собратьев: ветераны о ментальном восстановлении и "Родинну колиску захисника" в Черкасской области

День с семьей и в кругу собратьев: ветераны о ментальном восстановлении и "Родинну колиску захисника" в Черкасской области

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 13:24  •  1555 просмотра

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Военнослужащие, ветераны и члены их семей посетили мероприятие "Родинна колиска захисника" в селе Мельники Черкасской области, чтобы восстановиться, отдохнуть и пообщаться, участвуя в таких мероприятиях, как выпечка хлеба, лепка кувшинов и изготовление кукол-мотанок.

Военные и ветераны со своими семьями приехали в село Мельники Черкасской области, чтобы восстановиться, отдохнуть с семьями, встретиться и пообщаться с собратьями. На мероприятии "Родинна колиска захисника" участники выпекали хлеб в печи, лепили кувшины, изготавливали куклы-мотанки, передает УНН.

На "Родинній колисці захисника" встретился со своими собратьями ветеран Борислав Бедарев из с. Леськи Черкасского района. В августе 2022 года он оставил труд за границей, чтобы в рядах ВСУ защищать свою страну от врага.  в одном из боев в составе 95 бригады в Кременной получил тяжелое ранение. После возвращения с войны и реабилитации искал работу – и компания МХП предложила ему должность в одном из подразделений в Черкассах.

"Для меня "Родинна колиска захисника" – это о восстановлении и перезагрузке. Такие проекты важны для людей, которые возвращаются с фронта, их семей и тех, кто ждет", – говорит Борислав Бедарев, ветеран.

Среди посетителей и ветеран Сергей Голдыш из Канивщины - участник АТО. По контракту служил в рядах ВСУ с 2013 года. Участвовал в боевых действиях в районе населенных пунктов Марьинка, Горловка, Грабовское, Пески. В августе 2014 попал в плен, где потерял почти все зубы.

"Среди своих как-то проще и легче. Сюда пригласил меня директор "МХП-Урожай" Александр Воскобойник. Собственно по его инициативе мне и провели протезирование зубов, которые потерял в плену", – делится Сергей Голдыш, ветеран.

Это уже второй раз территория Холодного Яра по инициативе директора "МХП-Урожай" Александра Воскобойника и поддержки благотворительного фонда "МХП – Громаді" и ОО "Патріоти рідного краю – Україна" становится пространством для общения военных, ветеранов и членов их семей.

"Мероприятие в таком формате проводим уже второй раз. Наша цель неизменна - вернуть ощущение единства, близости и целостности  семьям военных и ветеранов, которые долгое время не виделись, пережили стресс и потрясения. Когда семья вместе выполняет одно задание - вот тогда возрождаются положительные эмоции, восстанавливается ментальное здоровье и происходит перезагрузка. Уверен, что нашей команде максимально удалось это сделать",-говорит Александр Воскобойник, директор "МХП-Урожай".

В этом году мероприятие состоялось в рамках программы "МХП Поруч", включающей медобследование, лечение и реабилитацию, юридическую и психологическую поддержку, социальную  реинтеграцию и профессиональную адаптацию защитников.

"Программа "МХП Поруч" - комплексная и масштабная, сосредоточена в тринадцати областях Украины, где собственно работает наш Фонд. Мы понимаем, что когда наши ветераны возвращаются домой к своей семье, на работу, в общество — важно создать условия и возможности, чтобы они находили себя в гражданской жизни и чувствовали поддержку. И как раз такие мероприятия как "Родинна колиска захисника" способствуют ментальному восстановлению наших ветеранов и ветеранок", – говорит Татьяна Волочай, директор БФ "МХП – Громаді".

Участники "Родинної колиски захисника" также присоединились к сбору средств в поддержку 93-й ОМБ "Холодный Яр". Для защитников и их семей с благотворительным концертом выступили группы "Крутий Заміс" и "Kozak System".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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