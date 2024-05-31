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День з родиною та в колі побратимів: ветерани про ментальне відновлення та "Родинну колиску захисника" на Черкащині

Київ • УНН

 • 17606 перегляди

Військовослужбовці, ветерани та члени їх сімей відвідали захід "Сімейна колиска захисника" в селі Мельники Черкаської області, щоб відновитися, відпочити та поспілкуватися, беручи участь у таких заходах, як випічка хліба, ліплення глечиків та виготовлення ляльок-мотанок.

Військові та ветерани зі своїми сім'ями приїхали до села Мельники на Черкащині, щоб відновитися, відпочити з родинами, зустрітися і поспілкуватися з побратимами. На заході "Родинна колиска захисника" учасники випікали хліб у печі, ліпили глечики, виготовляли ляльки-мотанки, передає УНН.

На  "Родинна колиска захисника" зустрівся зі своїми побратимами ветеран Борислав Бєдарєв із с. Леськи Черкаського району. В серпні 2022 року він полишив працю за кордоном, щоб у лавах ЗСУ боронити свою країну від ворога.  В одному з боїв у складі 95 бригади в Кремінній отримав важке поранення. Після повернення з війни та реабілітації шукав роботу – і компанія МХП запропонувала йому посаду в одному з підрозділів у Черкасах.

"Для мене "Родинна колиска захисника" – це про відновлення та перезавантаження. Такі проєкти є важливими для людей, які повертаються з фронту, їхніх родин і тих, хто чекає", – каже Борислав Бєдарєв, ветеран.

Серед відвідувачів і ветеран Сергій Голдиш з Канівщини – учасник АТО. За контрактом служив у лавах ЗСУ з 2013 року. Брав участь у бойових діях в районі населених пунктів Мар’їнка, Горловка, Грабовське, Пески. У серпні 2014 потрапив у полон, де втратив майже всі зуби.

"Серед своїх якось простіше та легше. Сюди запросив мене директор "МХП-Урожай" Олександр Воскобойнік. Власне за його ініціативи мені й провели протезування зубів, які втратив у полоні", – ділиться Сергій Голдиш, ветеран.

Це вже вдруге територія Холодного Яру за ініціативи директора "МХП-Урожай" Олександра Воскобойніка та підтримки Благодійного фонду "МХП – Громаді" й ГО "Патріоти рідного краю – Україна" стає простором для спілкування військових, ветеранів та членів їхніх родин.

"Захід у такому форматі проводимо вже вдруге. Наша мета незмінна – повернути відчуття єдності, близькості й цілісності  родинам військових та ветеранів, які тривалий час не бачилися, пережили стрес та потрясіння. Коли сім’я разом виконує одне завдання – ось тоді відроджуються позитивні емоції, відновлюється ментальне здоров’я і відбувається перезавантаження. Впевнений, що нашій команді максимально вдалося це зробити", – каже Олександр Воскобойнік, директор "МХП-Урожай".

Цьогоріч захід відбувся в межах програми "МХП Поруч", що включає медобстеження, лікування і реабілітацію, юридичну та психологічну підтримку, соціальну  реінтеграцію та професійну адаптацію захисників.

"Програма "МХП Поруч" – комплексна та масштабна, зосереджена в тринадцяти областях України, де власне працює наш Фонд. Ми розуміємо, що коли наші ветерани повертаються додому до своєї родини, на роботу, до громади — важливо створити умови та можливості, щоб вони знаходили себе в цивільному житті та відчували підтримку. І якраз такі заходи як "Родинна колиска захисника" сприяють ментальному відновленню наших ветеранів та ветеранок" – каже Тетяна Волочай, директорка БФ "МХП – Громаді.

Учасники "Родинна колиска захисника" також долучилися до збору коштів на підтримку 93-ї ОМБ "Холодний Яр". Для захисників та їхніх сімей з благодійним концертом виступили гурти "Крутий Заміс" та "Kozak System".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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