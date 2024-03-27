Неделями сидят без света: враг не может восстановить подачу электроэнергии на ВОТ Донецкой области

Из-за войны временно оккупированные территории оставили много энергетиков, поэтому россияне не могут преодолеть разрушение инфраструктуры в результате боевых действий, передает УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

По данным Центра, на захваченных территориях Донецкой области более 10 тыс. абонентов останутся без света уже недели. Самая тяжелая ситуация в Горловке, и в некоторых районах Донецка из-за отсутствия энергетиков.

Депортированных в россию украинцев заставляют получать российские паспорт - Центр нацсопротивления

"Оккупационная администрация не способна наладить восстановление региона, ведь является чисто ставленниками, которые обслуживают военную кампанию кремля. москва тоже не спешит оказывать помощь, ведь жизнь украинцев для террористов ничего не стоит", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что обеспечение жизнедеятельности на захваченных землях это прямая обязанность оккупантов, согласно международному праву, которым россия в очередной раз пренебрегает. Возвращение к нормальной жизни возможно только при деоккупации.