Депортированных в россию украинцев заставляют получать российские паспорт - Центр нацсопротивления

Россияне проводят политику принудительной паспортизации украинцев не только на временно оккупированной территории, но и в рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Украинцы которые выехали в (в рф - ред.), а часть из них фактически была депортирована, и проживают в пунктах временного расположения должны получить паспорт рф, иначе враг угрожает им выселением - объяснили в Спротиве.

Отмечается, что всего на россии около 25 тысяч украинцев проживают в таких лагерях. Они вынуждены были покинуть свои родные дома из-за полномасштабного вторжения.

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

В ЦНС добавили, что сейчас в домах многих из них, пока, проживают коллаборационисты или гастролеры из РФ.

Центр национального сопротивления отмечает, - каждый причастный к депортации украинцев, захвата их имущества будет установлен и понесет наказание за преступления против нашего народа.

Напомним,

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что оккупанты на ВОТ сталкиваются с противодействием людей, которые отказываются принимать паспорта. Поэтому несмотря на прямое давление и репрессии, уровень паспортизации остается неудовлетворительным.